Ook het aantal overlijdens door Covid-19 stijgt weer

Tussen 19 en 25 maart steeg het aantal besmettingen met 11 procent in vergelijking met een week eerder, tot gemiddeld 11.052 per dag. Er werden in die periode ook iets meer tests afgenomen, gemiddeld 37.900 per dag. Daarvan zijn er 31,1 procent positief (+2,7 procent). Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,11. Zolang die waarde boven de 1 ligt, wint de pandemie aan kracht.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 22 en 28 maart met 20 procent, tot gemiddeld 206,4 per dag. Er liggen nu 2.855 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (+17 procent), van wie 170 op intensieve zorg (-5 procent).

In dezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld 20,9 mensen met het virus, een stijging met 12 procent tegenover een week eerder.