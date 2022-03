Voetballer Miguel Van Damme verliest de jarenlange strijd tegen leukemie: “Papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken”

LEES OOK. Cercle Brugge en het Belgische voetbal in diepe rouw na overlijden Miguel Van Damme: “Woorden schieten tekort”

“Onze allerliefste schat, papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt.”, aldus zijn vrouw Kyana Dobbelaere op Instagram.

“Je bent heel langzaam van ons heengegaan , toch deed je het weer op je eigen manier … ijzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat, ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans , telkens weer opnieuw kwam je er te boven. Rust nu maar schat je hebt het meer dan verdiend, je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag. Dikke knuffel van je twee meisjes. Tot later.”

Van Damme werd sinds 2016 behandeld voor leukemie. Na zijn diagnose volgde een periode van genezen, hervallen, genezen en opnieuw hervallen. In het seizoen 2018-2019 kon de doelman nog twee matchen spelen voor Cercle Brugge, maar sindsdien ging het weer bergaf met de gezondheid van de doelman.

Vorige zomer zeiden dokters zelfs dat ze uitbehandeld waren. Een hard verdict Van Damme, twee dagen nadat hij te horen kreeg dat hij vader zou worden. Begin september meldde hij dan zelf dat alles beter met hem ging en dat de dokters geen leukemie meer vonden in zijn lichaam. Helaas werd er niet veel later voor de vijfde keer leukemie vastgesteld.

“Voor dit scenario had ik wel een beetje gevreesd”, zei Van Damme toen. “De afgelopen jaren is het altijd zo geweest dat ik na goed nieuws slecht nieuws kreeg. Elk verval komt altijd op een moment dat je het niet verwacht.”

