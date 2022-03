Opvallend: Nederlands bondscoach Louis van Gaal adviseert Ajax-trainer om vooral niet naar Manchester United te gaan

Erik ten Hag is kandidaat om trainer van Manchester United te worden. Bondscoach Louis van Gaal, zelf oud-trainer van de Mancunians, betwijfelt of de Ajax-trainer daar verstandig aan doet en adviseert hem een ander carrièrepad.

“Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United. Maar Manchester United is een commerciële club. Dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter gaan naar een voetbalclub. Ik ga niet zijn carrière begeleiden. Dan belt hij me zelf op, want we hebben wel eens gesprekken met elkaar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club.”

Van Gaal ging na het WK van 2014, waar hij met het Nederlands elftal derde werd, aan de slag bij United. Na twee moeizame seizoenen werd hij ontslagen. Wel wist Van Gaal met United de FA Cup te winnen.

© AFP

“Ze luisteren niet naar mij, dat zou wel moeten vind ik”

Van Gaal vindt verder dat zijn spelers overbelast raken door het drukke speelschema. De aanlooptijd naar het WK is erg kort en dus heeft hij weinig tijd om ze voor te bereiden.

“Dat zeg ik ook, maar ze luisteren niet naar mij. Ik ben Louis van Gaal, een klein mannetje dat zijn mening geeft. Maar ze luisteren niet naar mij.” De bondscoach heeft zelf bewust niet in een commissie van de UEFA of FIFA gezeten. “Met mijn curriculum zou dat eigenlijk wel moeten.”

Wat is de oplossing? “Minder wedstrijden spelen. Zo simpel is het. Kleinere competities. Spelers staan nu op de laagste plaats. Dat zou de bovenste plaats moeten zijn. De UEFA gooit er nog een derde competitie in. Een Jut en Jul-competitie. In de eerste fase is dit Jut en Jul, pas in de eindfase is dat het niet.”

IJshockey

Van Gaal noemt de ijshockeywereld als voorbeeld van hoe het eventueel zou moeten. “Groep C, groep B, groep A. Dat is toch niet zo moeilijk? Maar ja, het kost geld hè?”

De vraag is dan ook of Oranje 90 minuten lang hoog druk kan zetten met het huidige systeem. „Spelers spelen zoveel door het schema en ook door de coronacrisis, dat ze oververmoeid raken. Je moet dus zodanig trainen dat je het 90 minuten kan volhouden. Maar ik begrijp dat dat moeilijk is. We kunnen echter ook doseren daarin.”

Dat Virgil van Dijk eerder in de week aangaf dat hij een 4-3-3-systeem ook fijn vindt, is voor de bondscoach alleen maar fijn, zo zegt hij. “Ik wil niets liever dan dat ze hun mening geven en iets toevoegen. Coaching in het veld is dat bijvoorbeeld ook. Dat is ook een van mijn opmerkingen, ik vind dat we meer druk op de bal moeten geven door middel van coaching.”

© AFP

“We hebben geen heftige discussies”

Over de ochtendtraining was hij wel tevreden: „Als sneeuw voor de zon, alles ging fantastisch.” Over opstellingen en systemen wil hij niet te veel kwijt. „Dat wil ik niet prijsgeven. We willen het die Duitsers zo moeilijk mogelijk maken. Maar iedereen kan spelen, maar niet iedereen twee keer 90 minuten. Ik wil spelers zien in bepaalde situaties. Andere spelers.”

Van Gaal houdt zich voortaan wat meer op de vlakte over Qatar als organisator van het komende WK. De bondscoach van Oranje sprak zich vorige week maandag wel duidelijk uit en hij merkt dat hij daarmee het werk voor andere partijen moeilijker maakt.

“Er was zoveel stennis dat ik het gezegd had. Dat is wel een groot compliment voor mij”, aldus Van Gaal, die het belachelijk noemde dat het WK in Qatar is. „De tactiek was juist om er niet zoveel over te zeggen, omdat dat de Nederlandse houding, en de partijen die het willen oplossen, schaadt. Nu heb ik weer wat gezegd en dan moeten wij weer een briefje schrijven naar de organisatie. Ze moeten mij heel houden, maar ze moeten hen ook heel houden. Dat is politiek, als je begrijpt wat ik bedoel. Nu zeg ik weer veel te veel, maar ik heb wel gelijk.”