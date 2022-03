Britse vrouw redt puppy uit Oekraïne, dier wordt al na twee dagen gestolen en zwaargewond teruggevonden

Marczyk haalde de hond op bij een bevriende familie waar ze een jaar eerder ook al een hond had gered. “Alleen dit was een heel ander verhaal door de oorlog; bij mij wist de familie dat de hond veilig was”, zegt ze tegen Daily Mail.

Het acht maanden oude hondje werd na twee dagen echter al uit haar auto gestolen, om vervolgens zwaargewond terug te worden gevonden. Volgens Marczyk wist het hondje te ontsnappen aan de dieven, maar daar kwam ze niet bepaald ongeschonden vanaf. Het vermoeden is dat Brandy na haar ontsnapping mogelijk is aangereden door een auto.

Het dier bleek een gebroken neus en meerdere verwondingen aan de schedel te hebben. Marczyk bleef achter met een rekening van zo’n 3.500 euro bij de dierenarts. Marczyk startte een crowdfundingsactie op om de rekening bij de dierenarts te betalen, en met succes. Ze haalde al meer dan 5.000 pond (bijna zesduizend euro) op. Ondanks de verwondingen gelooft de Poolse dat de hond het gaat redden: “In mijn ogen is ze een vechter.”

De politie van Essex is op zoek naar twee dieven, en vraagt mensen die meer gezien hebben of camerabeelden in hun bezit hebben om zich te melden. Van het moment dat Brandy gestolen wordt, zijn al beelden opgedoken.