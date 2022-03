President Zelenski: “Situatie blijft gespannen, ondanks Oekraïense successen”

De situatie in Oekraïne blijft erg gespannen, ondanks de successen die het Oekraïense leger kon boeken. Dat zegt president Volodimir Zelenski in een videoboodschap op Telegram.

“Vandaag hebben we goed nieuws”, klinkt het opgetogen vanuit het kantoor van Zelenski. “Irpin is bevrijd!” Maar ondanks de successen, gaan de gevechten in de stad en elders in het land wel voort, aldus de president. ”De strijd gaat verder.”

De Russische troepen controleerden het noorden van de regio van Kiev, en hadden middelen en troepen tot hun beschikking, aldus Zelenski. Ze proberen nu de gehavende eenheden weer op te bouwen. De situatie is volgens de president ook “zeer moeilijk” in de regio’s Tsjernihiv, Soemi, Charkiv, Donbass en in het zuiden van Oekraïne. “(jvh,pjv)