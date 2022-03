Prins Laurent moet voor politierechter verschijnen omdat keuringsbewijs vervallen was

Prins Laurent moet volgende maand verschijnen voor de politierechter in Leuven, omdat hij rondreed met een wagen waarvan de technische keuring vervallen was. Dat meldt De Morgen.

Prins Laurent werd betrapt toen hij op 13 juni 2021 rondreed in Tervuren. Hij wordt op vrijdag 22 april verwacht in de rechtbank. Het is niet duidelijk of de prins zelf zal verschijnen. Hij riskeert een geldboete van 80 tot 80.000 euro en een celstraf van acht dagen tot drie maanden.