President van Peru overleeft afzettingsprocedure

De oppositie slaagde er niet in voldoende stemmen te verzamelen. Er waren 87 van de 130 stemmen nodig, maar slechts 55 leden van het congres stemden voor een afzetting van Castillo. 54 stemden tegen en 19 onthielden zich.

Aan de start van het debat in het congres, dat verschillende uren duurde, verklaarde Castillo dat de motie niet gebaseerd was op feiten, maar op “bevooroordeelde, tegenstrijdige en niet bevestigde journalistieke rapporten” die geen bewijs leverden voor misdaden. Hij hekelde dat hij het slachtoffer is van een proces dat in de media wordt gevoerd.

Na de stemming verklaarde Castillo dat “gezond verstand, verantwoordelijkheid en democratie hebben gezegevierd”.

Castillo, een voormalige dorpsonderwijzer, werd eind juli beëdigd als president. Hij won bij de verkiezingen nipt van de rechts-populistische Keiko Fujimori. Die diende verschillende klachten in tegen de verkiezingsuitslag, waardoor Castillo pas een week voor zijn beëdiging officieel als winnaar van de verkiezingen werd uitgeroepen.