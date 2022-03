Cercle Brugge en het Belgische voetbal in diepe rouw na overlijden Miguel Van Damme: “Woorden schieten tekort”

Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme is in de nacht van maandag op dinsdag overleden aan de gevolgen van leukemie. Hij werd 28 jaar.

LEES OOK. Voetballer Miguel Van Damme verliest de jarenlange strijd tegen leukemie: “Papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken”

“Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden”, reageert Cercle Brugge, waarvoor hij op het hoogste niveau debuteerde in 2014. Hij zou uiteindelijk 44 keer onder de lat staan bij de Vereniging. “Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging. Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar z’n vrouw Kyana, z’n dochtertje Camille, de ouders van Miguel, z’n zus Francesca maar ook naar zijn vele vrienden en familie.”

“Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart, #16.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De West-Vlaming streed al meer dan vijf jaar tegen leukemie. In juni 2016 werden voor het eerst kankercellen aangetroffen in zijn lichaam. Zijn optimisme in de strijd tegen de ziekte raakte velen en dus stroomden er via sociale media heel wat reacties binnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Rust zacht Miguel. Heel veel sterkte aan familie en vrienden in deze moeilijke tijden”, aldus Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut.“

In naam van Francs Borains betuig ik mijn medeleven aan de familie en vrienden van Miguel Van Damme, en aan heel Cercle Brugge en de supporters die hem voor altijd in hun hart en hun herinneringen zullen dragen #RIP”, verklaart MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.