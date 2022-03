Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Pax Christi vragen om ook Russische deserteurs te beschermen

Naast de miljoenen Oekraïense burgers die hun land ontvluchten, slaan nu ook vele Russische soldaten op de vlucht voor de oorlog. Volgens de twee organisaties hebben al honderden Russen zich vrijwillig overgegeven aan de Oekraïners. Redenen hiervoor zijn talrijk: misleiding door hun oversten over de opdracht die ze moeten uitvoeren, ondervoeding, gebrek aan medische verzorging, geweld in eigen rangen en schrik voor vervolging door de Russische overheid.

Toch krijgen deserteurs doorgaans niet zo makkelijk asiel omdat ze onderhevig zijn aan verschillende juridische regels. “Maar vandaag zijn we geconfronteerd met een bijzondere situatie: het Russisch leger begaat oorlogsmisdaden”, zo stellen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Pax Christi Vlaanderen. Beide organisaties roepen daarom op om zij die weigeren mee te doen aan deze oorlogsmisdaden in bescherming te nemen. Bovendien kan het risico op vervolging in Rusland een grond zijn voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus.

In het verleden heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak Shepherd tegen Duitsland al bevestigd dat een deserteur in aanmerking voor asiel komt wanneer hij/zij bewijst dat er een reëel risico bestaat op oorlogsmisdaden door zijn/haar militaire eenheid. Bovendien moet deze persoon kunnen aantonen dat desertie de enige optie was om hieraan te ontsnappen.

“Het heeft er alle schijn van dat Rusland zich al verschillende keren schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden in Oekraïne. Denk bijvoorbeeld aan het bombardement van een kinderziekenhuis in Marioepol of de beschieting van vluchtelingencolonnes”, klinkt het. Daarom verdienen Russen die weigeren deel te nemen aan deze oorlogsmisdaden bescherming, zo concluderen de twee verenigingen.