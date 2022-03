Rusland en Oekraïne beginnen zometeen aan nieuwe onderhandelingen over vrede: hebben de gesprekken kans op slagen?

Voor het eerst in twee weken wordt om 9.30 uur weer onderhandeld over vrede in Oekraïne. Russische en Oekraïense delegaties doen dat op neutraal terrein in Istanboel, al is de hoop op een doorbraak niet al te groot. “Aan de onderhandelingsposities is amper iets veranderd in die tijd, en voor een grote doorbraak zijn die onderhandelaars van een te laag niveau”, klinkt het bij Roger Housen.