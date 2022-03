“Russische soldaten rijden door toxische zone rond Tsjernobyl, creëren zo radioactieve wolken”

Russische soldaten die de site rondom de oude kerncentrale van Tsjernobyl bezetten, zouden zonder enige bescherming door een erg toxische zone, het ‘Rode Bos’, zijn gereden met tanks. Dat schrijft persagentschap Reuters op basis van verklaringen van twee werknemers van de site. Door op deze manier in het gebied rond te rijden, creëren de tanks radioactieve stofwolken. Het ‘Rode Bos’ is het meest radioactieve deel rond Tsjernobyl.

Sinds het begin van de oorlog zijn er al verschillende incidenten rond de oude kerncentrale geweest. Oekraïne heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties daarom gevraagd om een speciale veiligheidszone rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Een speciale VN-missie zou daar de controle moeten overnemen, klinkt het.

Oekraïne meent dat wat nucleaire veiligheid betreft, de “onverantwoordelijke en onprofessionele acties van het Russische leger” voor een ernstige bedreiging zorgen, “niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor honderden miljoenen Europeanen”.

Volgens de Oekraïners hebben Russische troepen in de omgeving van de kernreactor grote hoeveelheden munitie opgeslagen. Daarnaast zijn er in het gebied rond de reactor grote bosbranden uitgebroken, die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. Bluswerkzaamheden zouden door Russische troepen gehinderd worden. Door de branden kunnen radioactieve deeltjes in de lucht terechtkomen en door de wind meegevoerd worden. Door de branden rond Tsjernobyl kunnen radioactieve deeltjes in de lucht terechtkomen.