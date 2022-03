Ook tijdens de paasvakantie veel Belgen met “vakantiedrang”

Heel wat Belgen gaan tijdens de paasvakantie er even tussenuit, zo blijkt dinsdag uit een vooruitblik van touroperatoren Neckermann en TUI. Deze paasvakantie is sinds twee jaar de eerste langere vakantieperiode met minimale coronabeperkingen, wat zich vertaalt in een hoog aantal boekingen. “De grote ‘vakantiedrang’ bij de Belgen belooft een mooie start van het zomerseizoen”, zo reageert Pierre Fivet, woordvoerder van de Associatie van Belgische Reisorganisatoren (ABTO).

Opnieuw zijn de traditionele zonvakanties naar topbestemmingen in Spanje, Egypte en Turkije erg populair. “Verschillende touroperatoren hebben zelfs extra vluchten ingelegd om aan de grote vraag te voldoen”, aldus Fivet. Maar ook overzeese reizen naar de Dominicaanse Republiek, Mexico, Kaapverdië en de Caraïben doen het goed. Alleen hinken verschillende Aziatische bestemmingen wat achterop, omdat daar vaak wel nog coronabeperkingen gelden.

Daarnaast kiezen ook heel wat Belgen voor een (late) skivakantie. Omdat er in de voorbije krokusvakantie nog onzekerheden waren rond vaccinatieplicht voor jongeren, hebben vele Belgen hun skivakantie verplaatst. Bovendien zijn de sneeuwcondities momenteel erg gunstig, net zoals de prijzen, die een heel stuk lager liggen omdat de paasvakantie niet overal in Europa in dezelfde periode valt. Frankrijk blijft de topbestemming voor wintersportfanaten, gevolgd door Oostenrijk en Zwitserland.

Bij TUI is er nog een kleine achterstand aan boekingen in vergelijking met pre-coronajaar 2019, maar de golf aan lastminuteboekingen blijft aanhouden. Ook Neckermann merkt deze trend, met de meeste boekingen in februari en zelfs maart. Hierdoor blijven er slechts enkele lastminutevakanties over. Wie nog vakantieplannen voor de paasperiode heeft, zal zich moeten reppen, zo waarschuwen de reisoperatoren.