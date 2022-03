108 arrestaties in Letland en Litouwen na miljoenenfraude met callcenters

Op 24 en 25 maart vielen honderden politieagenten binnen in drie callcenters van dezelfde criminele organisatie. Ook leden van de speciale interventie-eenheden namen daaraan deel. De leden van de organisatie worden ervan beschuldigd slachtoffers over de hele wereld te hebben opgelicht.

Vanuit de callcenters belden zowat 200 operatoren, die Engels, Russisch, Pools en Hindi spraken slachtoffers op om hen te overhalen hun spaargeld te investeren in lucratieve beleggingen in bitcoin, grondstoffen en vreemde valuta. Die beleggingen waren echter vals.

Volgens eerste berekeningen zouden de criminelen maandelijks meer dan 3 miljoen euro winst hebben gemaakt.

In totaal zijn 80 mensen opgepakt in Letland en 28 in Litouwen. Cash geld en luxevoertuigen zijn in beslag genomen, net als bankaccounts en 95.000 euro aan cryptomunten.

Het Europees centrum voor financiële en economische criminaliteit van Europol heeft het onderzoek vanaf het begin ondersteund door de rechercheurs van Letland en Litouwen bijeen te brengen om een gezamenlijke strategie op te stellen en de uitwisseling van bewijsmateriaal te organiseren. Europol-deskundigen werden naar Letland en Litouwen gestuurd om de autoriteiten bij te staan tijdens de acties.

Ook Eurojust, het agentschap van de Europese Unie dat vanuit Den Haag de samenwerking tussen nationale justitiediensten faciliteert, was betrokken bij de operatie.