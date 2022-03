Abramovich ondanks vermoedelijke vergiftiging toch aanwezig bij vredesgesprekken

De Russische miljardair Roman Abramovich is toch aanwezig in Istanboel om deel te nemen aan de vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Dat blijkt uit videobeelden. Nochtans was maandag het nieuws opgedoken dat hij na een eerder overleg tekenen van vergiftiging vertoonde.

Roman Abramovich, vooral bekend als eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea, trad de voorbije weken al meermaals op als bemiddelaar tijdens de vredesonderhandelingen tussen delegaties uit Oekraïne en Rusland. De Russische oligarch is nochtans een vertrouweling van president Poetin, maar achter diens oorlog staat hij duidelijk niet.

Maandag raakte bekend dat Abramovich en twee Oekraïense onderhandelaars tekenen van vergiftiging toonden na de vredesgesprekken op 3 maart. Een paar uur zagen ze niets meer en nadien kregen ze rode, tranende ogen en begonnen hun handen en gezicht te vervellen. Een waarschuwing, zo noemen internationale waarnemers het, van president Poetin om zich niet meer te moeien dan hij nu al doet.

Maar Abramovich heeft zich daar niet door laten afschrikken. Dat blijkt uit beelden die gemaakt werden in de ruimte in Istanboel waarin de onderhandelaars dinsdag nieuw overleg plegen. Daar is de Rus aanwezig, naast de woordvoerder van de Turkse president Erdogan en met een koptelefoon op om vertalingen door te krijgen van wat gezegd wordt. Aan de hoofdtafel met de onderhandelaars van beide landen zit hij niet. Ook op foto’s van voor de onderhandelingen is Abramovich al te zien.