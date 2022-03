“De 16e minuut blijft symbolisch voor jou, Miguel”: Cercle Brugge zal doelman Van Damme nooit vergeten

“Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart, #16”, schreef De Vereniging op zijn clubwebsite.

Voorzitter Vincent Goemaere stuurde ook in eigen naam een tweet de wereld in. Daarbij liet hij weten dat de 16e minuut voor altijd symbool zal staan voor de strijdvaardige Van Damme.

“Dit komt hard aan”, zegt Goemaere in een reactie aan onze redactie. “Ik had via de sociale media nog geregeld contact met Miguel. Achteraf bekeken denk je nu, misschien had ik hem wat meer moeten bellen of bezoeken maar je wil die mensen natuurlijk ook niet te veel lastig allen”.

“Ik zal mij Miguel vooral herinneren als een ongelooflijk positief ingestelde gast, een karakterman met een strijdershart en ook enorm veel liefde voor Cercle. Nooit nog vergeet ik zijn match op Antwerp in 2015. Het was een topper in 1B en de Bosuil zat nokvol. Miguel pakte alles, op een gegeven moment haalde hij een bal nog op miraculeuze wijze uit de winkelhaak. Hij was onklopbaar die avond en we wonnen met 0-1. Na de match zag ik hem bij onze beschadigde bus op de parking. Hij straalde van geluk en pakte mij vast. Dat moment vergeet ik nooit meer.”