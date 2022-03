Britse politie legt 20 boetes op voor Partygate (maar voorlopig niet aan Boris Johnson)

De Londense Metropolitan Police legt 20 mensen die tijdens lockdowns aanwezig waren op feestjes in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson – het zogeheten Partygate – boetes op voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat meldt Scotland Yard. Premier Johnson zelf zou daar volgens de Britse pers voorlopig niet bij horen.

De Metropolitan Police onderzocht naar eigen zeggen 12 bijeenkomsten in Downing Street waarop de regels mogelijk overtreden waren, op zes van die bijeenkomsten zou Johnson aanwezig zijn geweest. Het resultaat van dat onderzoek luidt nu dat 20 mensen boetes zullen krijgen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Hun namen worden niet bekendgemaakt.

Johnson zou zelf zou voorlopig niet gestraft worden. Al kan dat later mogelijk nog: deze eerste boetes zouden enkel de meest voor de hand liggende gevallen zijn, het onderzoek loopt nog verder. “We doen alle moeite om dit onderzoek snel af te handelen”, klinkt het bij Scotland Yard. “Door de aanzienlijke hoeveelheid onderzoeksmateriaal dat nog onderzocht moet worden, kunnen verdere aanbevelingen volgen als daar voldoende bewijslast voor wordt gevonden.”

De politie had vragenlijsten gestuurd naar meer dan 100 personeelsleden van Downing Street, onder wie Johnson en zijn echtgenote, kabinetssecretaris Simon Case en de vroegere privésecretaris van de premier Martin Reynolds. Vorige week raakte bekend dat de politie begonnen was met de verhoren van belangrijke getuigen, maar dat er nog geen boetes werden uitgedeeld of zaken werden doorverwezen naar het gerecht.

Verschillende parlementsleden, ook van zijn conservatieve partij, hadden Johnson opgeroepen om ontslag te nemen in de nasleep van de onthullingen. Volgens BBC heeft de oorlog in Oekraïne er echter voor gezorgd dat verschillende partijgenoten van gedacht zijn veranderd over dat ontslag.