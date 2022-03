Voetballer Mario Balotelli laat vier nieuwe tattoos zetten… in zijn gezicht

De intussen 31-jarige Balotelli is aan een uitstekend seizoen bezig bij Adana Demirspor. ‘Super Mario’ scoorde namelijk al elf keer in de Turkse competitie. Het leverde hem zowaar een invitatie op voor een trainingskamp van de nationale ploeg, hoewel hij in extremis afviel voor de (verloren) wedstrijd in de WK-playoffs tegen Noord-Macedonië.

Balotelli treurde er echter niet om en maakte deze week een afspraak voor enkele nieuwe tattoos. Meer bepaald: vier in zijn gezicht. Een blad, zijn Instagram-naam (mb459), ‘Black Power’ en een kruis. Zo ziet de Italiaan er nog schrikwekkender uit als ervoor.