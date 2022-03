Emmanuel Macron wint de Franse presidentsverkiezingen met de vingers in de neus. Dat was toch maandenlang de overtuiging van vriend en vijand. Maar op minder dan twee weken van de eerste ronde is er plots zenuwachtigheid in het Elysée: terwijl de president in de peilingen week na week achteruitboert, zit zijn grote rivale Marine Le Pen in de lift.