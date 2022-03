Ruim 73.000 diploma’s uitgereikt in hoger onderwijs

In het academiejaar 2020-2021 zijn iets minder dan 73.100 diploma’s in het hoger onderwijs uitgereikt in de Nederlandstalige instellingen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Er was een lichte stijging bij de professionele bachelors, de academische masters, het hoger beroepsonderwijs en de doctors. Wel iets minder studenten behaalden daarentegen een academische bachelor ten opzichte van het academiejaar daarvoor.