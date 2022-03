Twee nerds werden miljonair met ‘verveelde aapjes’

Becks Perfect kost haar ‘Bored Ape’ in november voor 25.000 dollar, het plaatje zou intussen al verdubbeld zijn in waarde — © Newsflare

Rijk worden met portretten van apen, het is niet iedereen gegeven. Maar twee vrienden uit Amerika slaagden er wel in. En hun werken doen het vooral goed bij de rijken der aarde.

Eerlijk is eerlijk. Het stond niet in de sterren geschreven dat Greg Solano (32) en Wylie Aronow (35) uit Florida miljonair zouden worden. Maar kijk, de twee bedachten het concept ‘Bored Apes’, virtuele aapjes in allerlei situaties, verkochten ze voor grof (virtueel) geld en zijn nu multimiljonair.

Eigenlijk wilden Solano en Aronow niet dat hun namen bekend zouden raken. Voorlopig gingen ze schuil achter de pseudoniemen Gordon Goner en Gargamel. Maar bij een kapitaalronde voor hun bedrijf raakten de namen van de twee vrienden toch bekend. Het is het Amerikaanse entertainmentbedrijf Buzzfeed die het nieuws naar buiten bracht. Solano en Aronow bevestigden dan ook op Twitter dat zij inderdaad de oprichters zijn.

Hun verhaal leest ondertussen bijna als een sprookje. Ze worden door de internationale media omschreven als “nerds”. Ze studeerden beiden literatuur en deden een poging om als schrijver aan de bak te komen. Solano slaagt er uiteindelijk nog in om als co-auteur een boek over populaire spel World of warcraft uit te brengen. Over Aronow is er nog minder bekend. Terwijl hun carrières dus in het slop zaten, raken de vrienden wel geïnteresseerd in cryptomunten. Meer specifiek ‘Ethereum’. En hoe meer investering in Ethereum waard werd, hoe meer ze er ook zelf aan wilden verdienen. Ze zetten een illustrator aan het werk die 10.000 aapjes – niet meer en niet minder – creëerde en verkochten die vervolgens. Niet voor dollars of euro’s, wel voor cryptomunten. De aapjes slaan aan bij het grote publiek.

Wie er van in het begin bij was, kon nog voor omgerekend 300 euro een aapje op de kop tikken. Ondertussen pochen de rich and famous tegen elkaar over hoeveel ze hebben neergelegd voor hun verveelde aap. En dan zijn bedragen zoals 300.000 euro geen unicum. De hele collectie zou ondertussen al 2,5 miljard euro waard zijn. En élke keer er zo’n aapje verkocht wordt, krijgen Solano en Aronow 2,5 procent commissie.

