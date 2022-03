Hinder door installatie van geluidsschermen aan E40 in Aalter bijna afgelopen: “Verkeer kan vanaf vrijdag weer over alle rijstroken”

Langs de E40 in Aalter is het Agentschap Wegen en Verkeer al even bezig met het plaatsen van geluidsschermen. Die werken zijn bijna afgerond. “Vanaf vrijdag 1 april kan het verkeer op de E40 richting Gent opnieuw over alle rijstroken”, klinkt het.

Om de hinder voor omwonenden te beperken, besloot AWV om geluidsschermen te plaatsen langs het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. Het gaat om meer dan vijf kilometer aan nieuwe schermen.

“Zo willen we de leefbaarheid verhogen in de wijken en huizen dicht bij de E40 en het complex”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “In de woonwijken Loveld en Beukenpark en de woningen in de Sportlaan, Papenwal en in de omgeving van Lindestraat moet de geluidswand de hinder beperken. Voor de meest nabijgelegen woningen zal dit ongeveer 8 decibel dB(A) verschil maken.”

De hoogte van de schermen varieert tussen 3,5 en 6,5 meter. Vanaf vrijdag 1 april beschikt het verkeer op de E40 opnieuw over alle drie de rijstroken in elke richting. Het verkeer langs de Knokkebaan richting Maldegem beschikt vanaf 9 april opnieuw over alle rijstroken. Tijdens de werken zijn ook alle grachten naast de snelweg aangepakt voor een betere afwatering.