Werknemers treffen rokende fosforbom aan op werf vlak bij treinsporen

In de Bedrijvenlaan in Veurne werd rond 11 uur een rokende fosforbom gevonden in een bedrijf dat aan recyclage en breekwerf doet. De bom werd door een breekmachine uitgeworpen.

Rond 11 uur waren enkele werknemers van bedrijf Segro in de Bedrijvenlaan bezig met een breekmachine. De grote machine zeeft aarde met daarin resten beton en steenbrokken. Opeens gaf de machine een noodsignaal en wierp een stuk ijzer uit. Dat gebeurt wel vaker. Toen de werknemers gingen kijken zagen ze in de bak een grote obus liggen die meteen begon te roken. De werknemers vluchtten meteen weg en belden meteen de hulpdiensten. De politie was als eerste ter plaatse en stelde een perimeter in. “De werknemers die in deze sectie aan het werk waren werd gevraagd om naar de andere kant van het bedrijf te gaan”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

Vlakbij treinsporen

“In de machine lag een projectiel van 40 centimeter. Dat begon te roken. Wellicht gaat het om een fosforbom. De brandweer en dienst DOVO werd verwittigd. De brandweer zette een nevelscherm op om alles te blijven koelen want bij stijgende temperaturen stijgt ook het gevaar. Dienst DOVO komt na een half uur ter plaatse. Het treinspoor ligt op amper 80 meter van de vindplaats van de bom, maar het treinverkeer moet niet stilgelegd worden. Er is immers geen visueel contact en de wind zit aan de andere kant.”

In het bedrijf kon ook verder gewerkt worden. Opruimingsdienst DOVO was uiteindelijk snel ter plaatse om de bom in een kist mee te nemen.