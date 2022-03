De Paarse Duivels: Roberto Martinez kan in Lotto Park theoretisch een ploeg opstellen met 11 jeugdproducten van Anderlecht

De Rode Duivels voetballen vanavond in Anderlecht. Het Lottopark loopt aardig vol en bondscoach Roberto Martinez zou zich heel populair kunnen maken in Brussel. In theorie is het namelijk mogelijk om uit zijn selectie van 27 spelers een basiselftal te distilleren met allemaal jongens die ooit zijn opgeleid bij Anderlecht. Van Davy Roef over Albert Sambi Lokonga tot Adnan Januzaj. Die Paarse Duivels zouden zelfs best een stevig elftal vormen.

Zover zal Martinez niet gaan, maar het thuispubliek hoopt toch enkele chouchou’s aan het werk te zien. Het is immers een eeuwigheid geleden dat de Duivels in Anderlecht speelden. Vroeger gebeurde dat vaker, maar nu dateert de laatste interland in het Astridpark van 16 oktober 2006: 3-0 tegen Azerbeidzjan. Het stadion heette toen nog het Constant Vanden Stockstadion en het was de tijd van Stijnen, Goor en Kevin Vandenbergh bij de nationale elf. Bondscoach René Vandereycken kreeg - zelfs na een zege- kritiek voor zijn behouden aanpak.

Daarna viel het Anderlecht-stadion weg als potentiële thuis voor de Duivels. Er werd naast het Boudewijnstadion wel nog gespeeld in Luik, Genk, Brugge en Leuven, maar niet meer aan de Theo Verbeecklaan. In Anderlecht was er altijd wel iets: de grasmat, parkingproblemen, de gemeente die niet toestemde en niemand vergat ook dat Club Brugge-speler Franky Van der Elst hier in 1994 werd uitgefloten door het (Anderlecht)-publiek na een 1-4 nederlaag tegen Spanje. Van der Elst stopte toen 3 jaar bij de nationale ploeg.

Nu keren de Duivels dus terug met een goeie commerciële deal voor RSCA. Veel paarse Duivels kijken er toch naar uit om (nog) eens in dit stadion te sjotten.