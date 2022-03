Parket wil rijverbod en alcoholslot voor bekende advocaat: “Ik heb spijt van het voorval, maar ik ben zeker niet agressief geworden”

Antwerpen

De bekende Limburgse strafpleiter Bert Vanmechelen verscheen dinsdag voor de politierechter in Antwerpen wegens rijden onder invloed en openbare dronkenschap. “Een spijtig voorval dat ik erg betreur en waar ik veel spijt van heb”, sloeg de advocaat uit het tv-programma Justice For All mea culpa. Het parket eiste een rijverbod van vier maanden en de installatie van een alcoholslot in de auto van Vanmechelen.