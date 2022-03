6.000 mensen op de vlucht voor nieuwe gevechten met rebellen in Oost-Congo

De vluchtelingen bevinden zich in een transitkamp in Bunagana, net over de grens, en verwacht wordt dat nog meer mensen onderweg zijn, aldus Rode Kruis-woordvoerster Irene Nakasita.

M23 bestaat uit voormalige soldaten uit het Congolese regeringsleger die in 2012 gedeserteerd zijn en een rebellengroep opgericht hadden. Die slaagde er in november 2012 in om Goma, hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, een tijdlang te veroveren. Eind 2013 liet de leiding de groepering ontbinden, maar in november liet een tak, die zich Armée Révolutionnaire du Congo laat noemen, weer van zich horen. De rebellen beschuldigen Kinshasa ervan zijn beloftes aan zijn strijders niet nagekomen te zijn.

Betrokkenheid Rwanda

Vanuit Kinshasa is Rwanda openlijk met de vinger gewezen als een belangrijke steun voor M23. In de nacht van zondag op maandag heeft M23, “gesteund door het Rwandese leger, infiltraties en aanvallen uitgevoerd op stellingen van het Congolese regeringsleger in de streek van Rutshuru”, aldus de woordvoerder van de militaire gouverneur in Noord-Kivu, Sylvain Ekenge. Sinds mei vorig jaar geldt onder meer in die provincie de noodtoestand, waardoor het leger de provincie bestuurt.

Volgens Ekenge zijn twee Rwandese militairen, van wie hij de naam noemde, opgepakt tijdens de aanvallen van maandag. Dat tweetal was te zien op tv-beelden terwijl Ekenge zijn mededeling voorlas.

De Rwandese ambassadeur in Kinshasa is dinsdag uitgenodigd door de Congolese minister van Buitenlandse Zaken om meer uitleg te verschaffen. Kigali heeft intussen alvast ontkend iets te maken te hebben met M23. “Het Rwandese leger is op geen enkele wijze betrokken bij oorlogszuchtige activiteiten in Congo”, tweette de gouverneur van de Westelijke Provincie, François Habitegeko. De berichten over de twee Rwandese militairen zijn “valselijke aantijgingen”, aldus nog de gouverneur.

Volgens bronnen bij het middenveld in de regio gaan de gevechten tussen leger en rebellen dinsdag verder. Er is ook sprake van Oegandese soldaten die de grens met Congo hebben overgestoken om het Congolese regeringsleger bij te staan, maar dinsdagmiddag is nog onduidelijk of dat wel klopt.

Oeganda huisvest nu al ruim anderhalf miljoen vluchtelingen, onder meer uit Congo en Zuid-Soedan.