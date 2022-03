“Harde standpunten over Poetin”: dit stond er op het spiekbriefje van Joe Biden

De Amerikaanse president Joe Biden maakte maandag tijdens een toespraak – zoals wel vaker – gebruik van een spiekbriefje. De president kreeg de afgelopen weken meermaals kritiek, nadat hij zich leek te verspreken of te vergalopperen tijdens toespraken. Het spiekbriefje moet hem naar verluidt helpen om zich aan de afgesproken standpunten te houden, en nieuwe flaters te voorkomen.

jvh Bron : The Independent

Biden zei maandag tegen journalisten dat hij bij zijn standpunt bleef dat de Russische president Vladimir Poetin “niet aan de macht kan blijven”, zoals hij vorige week à l’improviste had gezegd. Dat lokte veel kritiek uit als zou Biden “Rusland provoceren”, waarop het Witte Huis een verduidelijking de wereld in moest sturen.

Biden nuanceerde maandag ook dat het meer ging om “een hoop dan iets anders”. “Poetin zou niet aan de macht mogen zijn”, aldus de president. “Mensen als hij zouden geen landen mogen besturen, maar dat doen ze wel. Dat is een feit. Maar dat betekent niet dat ik mijn verontwaardiging daarover niet mag uiten.”

LEES OOK. Hoeveel Russische soldaten stierven er echt al tijdens oorlog in Oekraïne? En welke rang hadden ze?

Spiekbriefje

Dat antwoord lag in de lijn met het spiekbriefje dat Biden maandag ook in zijn hand hield. Daarop stonden een aantal verwachte vragen en suggesties voor antwoorden opgelijst, onder de titel Tough Putin Q&A talking points, vrij vertaald: ‘Harde standpunten over Poetin’.

“Als u geen voorstander was van een verandering van regime, wat bedoelde u dan? Kan u dat verduidelijken?”, stond er bijvoorbeeld op het spiekbriefje. “Ik drukte mijn morele verontwaardiging over de daden van deze man uit. Ik stelde geen beleidswijziging voor”, was het gesuggereerde antwoord.

LEES OOK. Nu Rusland zinnen heeft gezet op zuidelijke regio: Kiev vreest voor Korea-scenario