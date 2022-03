Jan Jambon mag naar het Vaticaan voor bezoek aan de paus

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat dinsdag naar Vaticaanstad, waar hij woensdag onder meer paus Franciscus zal ontmoeten. Het bezoek van Jambon, die ook minister van Cultuur is, vindt plaats naar aanleiding van de viering van de Franco-Vlaamse componist Josquin des Prez.

Het is de tweede keer dat een Vlaamse minister-president op audiëntie mag bij de paus. In 2019 werd Geert Bourgeois al eens ontvangen door paus Franciscus. Jambon zal woensdag onder meer ook een ontmoeting hebben met kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris of “eerste minister” van het Vaticaan.

Voorts zal hij er de academische zitting “Josquin 500” ter ere van des Prez bijwonen. Josquin des Prez (circa 1450-1521) was een van de belangrijkste muziekcomponisten van de renaissance. Hij wordt beschouwd als een van de grootmeesters van de polyfone of meerstemmige muziek. Hij werkte vooral in Frankrijk en Italië en maakte van 1489 tot 1495 deel uit van de pauselijke hofkapel.