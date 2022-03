Opnieuw taxiprotest in Brussel

In Brussel is er dinsdagochtend opnieuw actie gevoerd in het kader van de hervorming van de taxisector in de hoofdstad. Aan het protest namen volgens de politie zo’n 90 wagens deel, de organisatoren telden ongeveer 150 deelnemers.

De actie startte rond 9 uur op de Tervurenlaan, waarna de groep in colonne richting het Brussels parlement en het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort reed. Daar zou een delegatie worden ontvangen. Onderweg was er hier en daar verkeershinder, onder meer in de Wetstraat en op de kleine ring.

Eind vorig jaar werd de zogenaamde “sparadrap-ordonnantie” door het Brussels parlement gestemd. Hierdoor konden chauffeurs met een VVB-licentie (voor diensten voor het verhuur van voertuigen met een bestuurder, zoals Uber) in Brussel blijven werken, in afwachting van een definitief taxiplan. Door een uitspraak van het Brusselse hof van beroep was het UberX-platform eind november afgesloten. Zo’n 2.000 VVB-chauffeurs in Brussel konden niet meer voortwerken en daar moest de noodordonnantie aan verhelpen.

Maar na de stemming in het parlement kwam er een nota van Brussel Mobiliteit waarin stond dat enkel chauffeurs met een VVB-licentie die door het Brussels gewest werd afgeleverd, in de hoofdstad mogen werken. Vlaamse en Waalse chauffeurs konden niet meer in Brussel aan de slag. Hun wagens -naar schatting een 30 à 40- werden in beslag genomen, wat eerder al protest uitlokte.

Sinds maart heft het Brussel parket die inbeslagname op, mits betaling van een waarborg van 4.000 euro per voertuig. De chauffeurs zullen nog voor de politierechtbank moeten verschijnen, die moet oordelen of de inbeslagname gerechtvaardigd is of niet.

Intussen hebben onder meer Uber en een reeks Brusselse chauffeursverenigingen aan de Raad van State gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de “sparadrap-ordonnantie”.