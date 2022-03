Huidig president Vucic mikt meteen op meerderheid in eerste ronde van Servische presidentsverkiezingen: “Alles lager dan 60 procent is een mislukking”

De Servische president Aleksandar Vucic wil een tweede mandaat binnenhalen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Servië, die zondag plaatsvinden. Hij wil zondag al een duidelijke overwinning.

“Alles lager dan 60 procent zou een mislukking zijn”, zei hij maandagavond op de televisiezender TV Hepi, die in handen is van zakenmannen die dicht bij Vucic staan. “Ik zou erg triest en ongelukkig zijn met elk resultaat onder 60 procent en ik zou dat niet kunnen verbergen.”

Wie meer dan 50 procent behaalt, wint de presidentsverkiezingen bij de eerste ronde. Zo niet vindt een tweede ronde plaats met de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. De meest kansrijke uitdager van Vucic is Zdravko Ponos, een kandidaat van de oppositie die naam maakte als een hervormer van de Servische strijdkrachten.

Vucic regeert op een steeds meer autoritaire manier. Hij was eerder vicepremier van 2012 tot 2014 en premier van 2014 tot 2017. Zijn machtsbasis is de nationalistische SNS-partij, waarvan hij ook voorzitter is. De SNS is voelbaar in alle niveaus van de macht. Het is moeilijk een baan te vinden in de publieke administratie zonder een lid van de partij te zijn.

Op zondag vinden in Servië ook vervroegde parlementsverkiezingen plaats, net als lokale verkiezingen in enkele steden zoals hoofdstad Belgrado. De SNS-partij ligt op kop in de peilingen.