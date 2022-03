Ze scoorden nog nooit op een WK, maar staan straks voor hun laatste kans: Zlatan Ibrahimovic of Robert Lewandowski strijden vanavond om felbegeerd ticket naar Qatar

Zlatan Ibrahimovic is slechts een kleine stap verwijderd van zijn derde WK, maar met Polen wacht een te duchten tegenstander. — © AFP

Polen-Zweden is niet zomaar een duel tussen de nummers 28 en 17 van de FIFA-ranking. Het gaat om een levensbelangrijke wedstrijd met als inzet een felbegeerd ticket voor het Wereldkampioenschap in Qatar. De match behelst bovendien een ontmoeting tussen twee van de beste spitsen van deze eeuw, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic. Straks tellen ze respectievelijk 34 en 41 lentes, allebei beschouwen ze het Qatarese eindtoernooi als de laatste kans om nog eens te schitteren op het allergrootste toneel. Nog een overeenkomst: over hun toekomstplannen wordt vandaag duchtig gespeculeerd.