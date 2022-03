Moskou gaat militaire activiteit rond Kiev en Chernihiv “fundamenteel” inperken

Het Russische leger gaat zijn militaire activiteit in de richting van Kiev en Chernihiv, in het noorden van Oekraïne, “fundamenteel terugschroeven”. Dat heeft de Russische adjunct-minister voor Defensie bekendgemaakt. Moskou wil zo “het wederzijdse vertrouwen doen toenemen voor toekomstige onderhandelingen om een vredesakkoord met Oekraïne te tekenen”. Die aankondiging komt er na de gesprekken die Moskou en Kiev dinsdag in Istanboel voerden en die na vier uur afgerond werden.

De Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski had het over een “aanzienlijke” vooruitgang in die gesprekken. Nog volgens de adjunct-minister, Aleksander Fomin, zal ook Oekraïne zijn militaire activiteit rond die twee steden inperken.

Van Oekraïense kant was te horen dat het land internationale veiligheidsgaranties wil voor grondgebied dat niet de Krim of de door separatisten gecontroleerde Donbass omvat. Verschillende landen moeten dan garant staan voor de veiligheid van het overgrote deel van het Oekraïense grondgebied. “We willen een internationaal mechanisme met veiligheidsgaranties waarbij de landen die garant staan optreden zoals dat gebeurt binnen artikel 5 van het NAVO-handvest, of zelfs nog forser”, aldus hoofdonderhandelaar David Arakhamia.

Volgens de Russen zouden de gesprekken van dinsdag de weg kunnen vrijmaken voor een ontmoeting tussen president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.