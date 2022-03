Zwaar ongeval met Lijnbus in Sijsele: twaalf lichtgewonden

Omstreeks 13.30 is een lijnbus in een gracht gereden langs de Gentse Steenweg in Sijsele, een deelgemeente van het West-Vlaamse Damme. Daarbij raakten 12 personen lichtgewond, waaronder enkele minderjarigen. De omstandigheden worden momenteel onderzocht.

Hoe de lijnbus met een aantal inzittenden in de gracht is terechtgekomen, is momenteel nog niet duidelijk. De bus zowel voor- als achteraan zwaar gehavend na het ongeval langs de Gentse Steenweg. Daarbij vielen een aantal lichtgewonden. “Twaalf personen werden inmiddels naar het ziekenhuis gevoerd met lichte verwondingen. Niemand raakte zwaargewond”, aldus Isolde Van Eenooghe, woordvoerster van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. “De omstandigheden van het ongeval worden momenteel onderzocht.”

De politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, en een aantal slachtoffers kon ook ter plaatse al onderzocht en verzorgd worden. De site ter hoogte van huisnummer 7 werd afgezet: experts moeten nu uitklaren wat er juist gebeurd is. Omdat de bus in een gracht ligt, zijn de omstandigheden om te takelen niet eenvoudig. Het verkeer over de Genste Steenweg verloopt nog een hele tijd over één strook.

© jve

© jve

(jve)