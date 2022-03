Dochter Franquin wil nieuwe Guust Flater stoppen

Uitgeverij Dupuis maakte half maart de comeback van Guust Flater bekend. Na bijna dertig jaar komt er een nieuw album: “Flater slaat weer toe”. Het nieuwe album werd toevertrouwd aan de Canadese striptekenaar Marc Delafontaine, beter bekend als Delaf. De oorspronkelijke tekenaar, de Belgische cartoonist André Franquin, stierf in 1997. Op 19 oktober moet het nieuwe album verschijnen.

Maar dochter Isabelle noemt het nieuwe album “illegaal”. Als enige erfgenaam wijst ze erop dat haar vader voor zijn dood de wens heeft geuit dat er geen nieuwe albums meer mogen verschijnen.

Ze is daarom een geding gestart en vraagt de Brusselse rechtbank van eerste aanleg om een dringende en voorlopige opschorting van elke voorpublicatie, reclame of verspreiding van nieuwe strips van Guust Flater. In mei komt de zaak voor.