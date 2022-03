Betreurde Miguel Van Damme brak door onder voormalig keeperstrainer Eric Deleu: “Niemand leerde zo snel bij als Miguel”

Eric Deleu (62) was destijds keeperstrainer en later technisch directeur bij Cercle Brugge. Tot vorig seizoen was hij nog actief bij Moeskroen. Deleu is de ontdekker van doelmannen zoals Thomas Kaminski, Jean Butez, Hervé Koffi maar ook Miguel Van Damme. Nu verblijft hij in het Zuiden, waar hij dinsdagmorgen het overlijden van zijn poulain vernam.

LEES OOK. Zware diagnose tijdens IKEA-bezoek was voorbode voor lange strijd: geliefde doelman Miguel Van Damme overleden

“Af en toe stuurden we nog iets maar de jongste tijd was het wat verwaterd”, vertelt Deleu aangeslagen. “Ik zag dat Miguel nog weinig postte en hem kennende wist ik zo dat het niet goed ging. Soms weet je dan niet goed hoe je moet reageren. Ik was er wel nog bij op zijn afscheidsmatch. Dat was best confronterend omdat je wist dat het zijn laatste match zou worden en dat is ook zo gebleken.”

Deleu was keeperstrainer van 2013 tot 2016 bij Cercle Brugge, in 2013 maakte Van Damme de overstap van vierdeklasser Maldegem naar De Vereniging. “Miguel was nog geen 20 jaar toen hij als keepertje van Maldegem bij Cercle kwam. Hij was derde keeper, maar stond nog maar twee jaar in doel. Hij was altijd veldspeler geweest en achteraf bleek dat een goede zaak want hij had echt goede voeten. Als doelman voor het hoogste niveau was Miguel op dat moment wel nog te weinig. Zeker op technisch vlak, maar hij was zo wilskrachtig en zijn werkethiek was zo groot dat hij enorm snel vorderingen maakte. Vooral ook omdat hij heel leergierig was en ik maakte zelden iemand mee die zo snel zaken absorbeerde. Miguel begreep een oefening meteen en voerde het even snel perfect uit. En als dat eens minder goed ging bleef hij er op werken tot het wel lukte.”

Eric Deleu (midden links) en Miguel Van Damme (onderaan meest linkse van de drie doelmannen) op de teamfoto van Cercle Brugge 2014-2015. — © BELGA

“Toen er in 2016 leukemie werd ontdekt bij hem was ik technisch directeur bij Cercle en hebben we er alles aan gedaan om hem te steunen. Het siert ze bij Cercle dat ze dat zijn blijven doen. Miguel had zonder die ziekte een heel mooie carrière kunnen maken maar het is jammer genoeg anders gelopen. Het is een troost dat hij de meest geliefde Belgische doelman is geworden. Ik hoop dat zijn familie dit een plaats zal kunnen geven maar dit moet niet evident zijn. De zon schijnt hier, maar zelf loop ik er momenteel ook wat verloren bij want dit hakt er toch zwaar in”, besluit Deleu.

LEES OOK. Zwaar aangeslagen Cercle Brugge houdt minuut stilte voor overleden Miguel Van Damme: “Migi zit voor eeuwig in ons hart”

Na die diagnose van leukemie probeerde Michel Preud’Homme overigens om Miguel Van Damme naar Club Brugge te halen. Van Damme had als tweede doelman een uitstekende wedstrijd gekeept tegen Club in de beker. Via makelaar Thomas Troch probeerden ze Miguel te overtuigen om naar Club te komen. Hij zou in het topsportklimaat sneller en beter kunnen revalideren. Van Damme had daar oren naar maar Cercle reageerde daar gevat op met een verbeterd contract.