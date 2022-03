Verdachte van opzettelijke aanrijding “die iets wou doen aan overbevolking” blijft maand langer in cel

De 20-jarige Louis G., die afgelopen vrijdag een 66-jarige fietser van de weg maaide, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer dinsdag. Hij zou de man met opzet aangereden hebben en beweerde later dat hij iets wou doen aan de overbevolking. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

De aanrijding gebeurde vrijdag 25 maart omstreeks 18 uur ter hoogte van het tankstation G&V. Een twintiger week met zijn witte bestelwagen Peugeot Partner zonder aanwijsbare reden af van zijn rijvak en reed zonder remmen een 66-jarige fietser aan. Het slachtoffer reed met zijn elektrische fiets in de richting van Rumbeke, maar werd opgeschept, vloog over het voertuig en kwam achter de auto met een smak op straat terecht. De dader, de 20-jarige Louis G., reed daarna snel weg. Volgens getuigen was het duidelijk dat de aanrijding met opzet gebeurde.

Het slachtoffer werd met verwondingen aan het hoofd en de borstkas in kritieke toestand naar het AZ Delta gebracht. Zaterdag was hij weer bij bewustzijn en niet langer in levensgevaar.

Drugsgebruik

De stiefvader van de verdachte verwittigde de politie en die kon Louis G. kort na de feiten al oppakken. Hij legde een positieve drugstest af, maar ontkent dat hij onder invloed was op het moment van de feiten.

“Mijn cliënt geeft aan inderdaad regelmatig cannabis te gebruiken, maar beweert dat hij die dag niets gebruikt heeft”, zegt advocaat Alexander Verstraete. “Er is bloed afgenomen om hier verder uitsluitsel over te bieden. Er zijn nog verschillende onderzoeken lopende: zijn telefoon is in beslag genomen, er moeten nog getuigen verhoord worden en we wachten vooral het psychologisch verslag af. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld.”

De man zou al enige tijd psychische problemen hebben en ook in het verleden al uitspraken gedaan hebben over de overbevolking. “Mijn cliënt is rustig in de gevangenis en heeft die mentale rust ook nodig”, gaat meester Verstraete verder. “Zijn verdere aanhouding is geen verrassing. De onderzoeksrechter haalde het risico op recidive en het gevaar voor de openbare veiligheid hiervoor aan als argumenten.”