België zet 21 Russische diplomaten het land uit

De federale regering zet 21 Russische diplomaten het land uit. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dinsdag aangekondigd in de Kamer. Ook Nederland heeft beslist om 17 diplomaten het land uit te zetten.

De Russische diplomaten worden ervan verdacht betrokken te zijn bij spionageactiviteiten in ons land. Ze hebben twee weken de tijd om het grondgebied te verlaten. Het gaat om diplomaten bij de Russische ambassade in Brussel en bij het consulaat van Rusland in Antwerpen.

Het is het kernkabinet, met daarin de belangrijkste federale ministers, dat de beslissing heeft genomen. Het gaat niét om een sanctie ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne, verduidelijkte de MR-vicepremier. “Dit is louter en alleen gelieerd aan onze nationale veiligheid. De diplomatieke kanalen blijven open en de Russische ambassade kan haar activiteiten verder zetten.”

Nederland

Nederland neemt een soortgelijke beslissing. Zij gaan zeventien Russische diplomaten uitzetten. De Russen stonden ingeschreven als diplomaat bij de Russische vertegenwoordigingen in Nederland, maar waren in het geheim actief als inlichtingenofficier. Dat meldt Wopke Hoeksta, minister van Buitenlandse Zaken. Zij hebben twee weken de tijd om het land te verlaten.