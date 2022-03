Coens: “CD&V gaat niet voor beperking, maar voor uitbreiding ouderschapsverlof”

CD&V-voorzitter Joachim Coens pleit er in een tweet voor om het ouderschapsverlof uit te breiden tot de kinderen 18 jaar zijn, in plaats van 12 jaar vandaag. Opvallend, want partijgenoot en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lijkt in een interview met Humo net een lans te breken voor een beperking van het ouderschapsverlof tot de eerste 3 levensjaren. Volgens Coens is daardoor “verwarring ontstaan over waar wij voor staan”.

Volgens Coens willen de christendemocraten “ouders de kans geven om zo veel mogelijk tijd met hun kinderen door te brengen”. Daarvoor moet het ouderschapsverlof niet worden ingekort, maar net uitgebreid tot 18 jaar, tweette hij. Daarnaast moet het geboorteverlof voor ouders beide worden gelijkgetrokken tot 15 weken en optioneel zelfs tot 26 weken. Grootouders zouden dan een stuk van dat extra verlof moeten kunnen opnemen, bepleit Coens.

Dat standpunt is op zich niet nieuw: CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri diende vorig jaar al een wetsvoorstel in om het ouderschapsverlof uit te breiden tot 18 jaar. Maar de sortie van Coens is opvallend omdat minister van Welzijn Wouter Beke in een interview zich in het weekblad Humo net lijkt af te vragen of dat ouderschapsverlof niet beperkt moet worden tot de eerste drie levensjaren van het kind. Beke legt de link met het tekort aan plaatsen en personeel in de kinderopvang in Vlaanderen.

Volgens Coens heeft de minister vooral “persoonlijke ideeën” geuit om uit te drukken dat de eerste 1.000 dagen in het leven van een kind cruciaal zijn. Dat vindt de partij “uiteraard” ook, maar volgens de voorzitter is er nu “verwarring ontstaan” over waar CD&V voor staat. “Wij gaan niet voor een beperking van het ouderschapsverlof tot 3 jaar en gaan zelfs voor een uitbreiding”.

Beke wil het ouderschapsverlof niet per se inperken, verduidelijkte zijn woordvoerder maandagavond nog. Wel wilde hij het debat aanzwengelen. “Als we ons aan landen als Duitsland, Zweden of Finland spiegelen voor de kindratio, dan moeten we ons misschien ook aan die landen spiegelen voor wat betreft de mogelijkheden voor ouderschapsverlof die we voor onze ouders voorzien. Het is daarbij onzes inziens niet verkeerd om, gelet op wat experten zeggen over de eerste 1.000 dagen, te pleiten om voor die periode bijzondere aandacht te hebben.”