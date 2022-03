Abrini beweert tijdens proces over aanslagen Parijs dat Abdeslam zijn plaats in het commando heeft ingenomen

In het proces over de aanslagen in Parijs van november 2015 heeft beschuldigde Mohamed Abrini dinsdag gezegd dat medebeschuldigde Salah Abdeslam hem vervangen heeft toen Abrini zijn plaats in het terreurcommando afstond. Zeven dagen eerder had Abrini, ook bekend als de man met het hoedje, beloofd tijdens zijn ondervraging met onthullingen te komen.

Hij herhaalde alvast nogmaals dat hij voorzien was als lid van het commando dat op 13 november 2015 in en rond Parijs 130 mensen ombracht. Twee maanden voor de aanslagen had zijn jeugdvriend Abdelhamid Abaaoud, het brein achter de aanslagen, hem gezegd dat hij mee zou doen aan “een project”. “Dan weet ik niet dat het gaat om de Bataclan (de concertzaal waar de terroristen toesloegen, red.), of om Frankrijk”, zei Abrini.

Abrini getuigde dat hij geen nee kon zeggen tegen een vriend die hij iets schuldig is. Maar al heel snel zou hij aan Brahim Adeslam gezegd hebben dat hij het niet zou doen. De oudere broer van Salah Abdeslam doodde tijdens de aanslagen mensen op de caféterrassen. “Ik kan niet de straat op gaan en mensen, ongewapende mensen, doden”, aldus Abrini in de assisenzaal.

Omdat er dus een bomvest en kalasjnikov te veel in de auto lag, richtte Brahim Abdeslam zich tot zijn broer. Op de vraag of de jongere broer dat zomaar aanvaardde, antwoordde Abrini dat de rechtbankvoorzitter die vraag woensdag kan stellen, tijdens die ondervraging.

Man met het hoedje

Voorzitter Jean-Louis Périès reageerde dat het wel “een beetje merkwaardig” is dat Abrini dan toch betrokken was bij de laatste voorbereidingen. “Ik zou u graag zoveel antwoorden geven”, zei Abrini. “Maar op dat moment was ik verloren. Waarom heb ik dat gedaan? Ik weet het niet.”

Daarmee herhaalt Abrini wat hij al tijdens het onderzoek zei. “Ik wist dat ze tot het einde zouden gaan, en in mijn hoofd wist ik dat ik mijn laatste momenten met hen doorbracht.”

Vier maanden na de aanslagen in Parijs werd Abrini gefilmd in de luchthaven van Zaventem, in het gezelschap van twee andere terroristen. Die twee brachten zichzelf tot ontploffing, maar Abrini nam de benen. Daar ontstond zijn bijnaam, omdat de Belgische veiligheidsdiensten in de uren na de aanslag er alles aan deden om hem op te sporen. Een tweetal weken later werd hij in Anderlecht aangetroffen.

Voor woensdag en donderdag staan de ondervragingen van Abdeslam gepland, over wat die avond gebeurd is. Eerder kwam hij al aan het woord over de basis van het dossier.