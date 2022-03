Na inval bij PostNL: De Sutter wil einde maken aan “cowboypraktijken” in sector

Groen-vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter heeft een voorontwerp van wet klaar om mistoestanden in de pakjessector aan te pakken. Dat meldt ze in een reactie op de arrestaties na een inval bij PostNL.

“Ik wil dat alle postbedrijven in ons land zich houden aan de arbeidswetgeving en op een eerlijke manier de pakjes beleveren. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met meer vaste contracten. De versplintering van de pakjessector in allerlei kleine ondernemingen maakt sociale controle zo goed als onmogelijk wat wantoestanden in de hand werkt”, zo reageert De Sutter.

De Sutter spreekt zich niet uit over de arrestaties en de zaak zelf, maar met een voorontwerp van wet hoopt ze de problemen in de pakjessector in de toekomst preventief aan te pakken. Zo moeten de grootste spelers in de sector verplicht worden om pakjesbezorgers een vast contract te geven. “Ik wil voorkomen dat we nog langer pakketjes uit handen kunnen krijgen van bezorgers die het risico lopen op uitbuiting”, luidt het.

Het voorontwerp is momenteel raadpleegbaar via de website van het BIPT. Het biedt alle betrokkenen in de pakjes- en postsector de kans om zich over de tekst te buigen. Nadien moet ook de regering de tekst nog bespreken. Er is dus nog een weg te gaan, maar “ik wil een einde kunnen maken aan cowboypraktijken in deze sector”, besluit de minister.