3M “oneens” met conclusies van PFAS-PFOS onderzoekscommissie

3M is het “oneens” met de conclusies van de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, met name met “de beschrijving van 3M’s staat van dienst op het gebied van milieubeheer en activiteiten”. Dat laat het chemiebedrijf dinsdag weten. “Nu is het echter van belang om manieren te vinden om deze zaken constructief en gezamenlijk op te lossen”, klinkt het.

De onderzoekscommissie wijst in haar maandag goedgekeurde eindrapport expliciet 3M met de vinger als verantwoordelijke voor de vervuiling met PFOS in de wijde omgeving van Zwijndrecht. De onderzoekscommissie vraagt de Vlaamse overheid alles in het werk te stellen om de volledige factuur van de vervuiling naar het chemisch bedrijf door te schuiven. 3M zegt in een reactie al “belangrijke maatregelen” te hebben ondernomen om “PFAS-gerelateerde onderwerpen in België aan te pakken”.

3M somt onder meer op dat het investeerde in het verzamelen van de nodige informatie via een onafhankelijk gevoerd beschrijvend bodemonderzoek, innovatieve technologieën ontwikkelde en installeerde om PFAS-emissies te reduceren, en allerlei staalnames en -analyses uitvoerde en informatie verstrekte rond PFAS uit het verleden en de huidige activiteiten van het bedrijf in Zwijndrecht. 3M belooft ook de “toekomstige herstelmaatregelen” financieel te zullen dragen.

“Wij zijn vastbesloten met de autoriteiten samen te werken om de resterende problemen te identificeren en aan te pakken, en oplossingen te vinden die ons zullen helpen ook in de toekomst een investeerder en langetermijnpartner van deze gemeenschap te blijven”, klinkt het nog.