Kippenvel! Christian Eriksen krijgt staande ovatie bij terugkeer en bedankt fans met knap doelpunt

Negen maanden nadat Christian Eriksen in elkaar stortte tijden de EK-wedstrijd tegen Finland, is de Deen weer terug in Parken, het stadion in Kopenhagen waar het allemaal misliep. Eriksen werd door het Deense publiek meteen getrakteerd op een staande ovatie. De Deen was zichtbaar onder de indruk en bedankte zijn fans door net voor het uur de 3-0 knap tegen de touwen te trappen.

Even leek Eriksen een kruis te mogen maken over zijn voetbalcarrière nadat een hartprobleem hem bijna fataal werd op het afgelopen EK voetbal. Maar ondertussen mag de Deen zich weer voetballer noemen. Bij Brentford maakte Eriksen al zijn wederoptreden en ook voor de nationale ploeg mocht hij afgelopen week zijn terugkeer vieren. Dat deed hij in stijl. Eriksen scoorde enkele minuten nadat hij op het veld kwam.

Op een terugkeer naar Denemarken was het nog even wachten. Eriksen mocht voor het eerst sinds het voorval starten bij de nationale ploeg. De Deen kreeg tegen Servië in Parken, het stadion waar het foutliep afgelopen zomer, prompt de aanvoerdersband van doelman Schmeichel om de arm geduwd. Daarbovenop verwelkomde het Deense publiek Eriksen met een staande ovatie en enkele spandoeken waarop “welkom terug” te lezen stond.

Scoren als bedankje

Eriksen wou het Deense publiek duidelijk bedanken voor de vele steunbetuigingen. Net voor het uur kreeg hij de bal aangespeeld van Christian Nørgaard. Eriksen twijfelde niet en legde de 3-0 netjes voorbij de Servische doelman Rajkovic in doel. Na zijn doelpunt tegen Nederland, staat Eriksen zo dus weer op het scorebord.

