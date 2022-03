Open VLD vraagt Jambon extra budget voor cultuursubsidies te zoeken

“We kunnen dit probleem enkel oplossen door extra budget te voorzien. Uiteraard wachten we verdere adviezen af, maar ik roep minister van Cultuur Jan Jambon nu al op om geen tijd te verliezen bij het zoeken naar oplossingen.” Dat zegt Stephanie D’Hose van Open VLD in een reactie op de voorstellen van de beoordelingscommissie voor de werkingssubsidies.

De beoordelingscommissie die zich buigt over de ingediende dossiers voor werkingssubsidies in de Vlaamse culturele sector heeft haar tussentijdse adviezen klaar voor de periode 2023-2027. Onder meer voor Toneelhuis en Troubleyn - het dansgezelschap van Jan Fabre - valt dat advies negatief uit.

“Hoewel de adviezen niet openbaar zijn, sijpelen heel wat onheilspellende berichten binnen waarover we ons zorgen moeten maken”, zegt D’Hose. “Enkele zeer waardevolle en sterke cultuurorganisaties die een positief advies krijgen, vallen toch uit de boot omdat er onvoldoende budget is. Dat is als een student die geslaagd is voor zijn examens, maar toch niet mag overgaan naar het volgende jaar. Hun verontwaardiging is volledig te begrijpen”, aldus het parlementslid.

“Ik stel me bovendien ook vragen bij sommige negatieve adviezen van de beoordelingscommissies, maar dit gaan we de komende dagen samen met de sector verder onderzoeken”, vervolgt D’Hose.

Ze wijst er voorts op dat er nog een begrotingscontrole komt waar de budgetten kunnen worden bijgestuurd. “Wij zien ook de nood aan een inspanning om het koopkrachtverlies bij te vullen”, besluit de Open VLD’ster.