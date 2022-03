“Normaal overkomt me dat nooit, maar na bijna een maand non-stop werken heb ik voor het eerst gehuild”

Verpleegkundige en gespecialiseerd wondverzorger Ihor Vitenko uit Destelbergen houdt voor Het Nieuwsblad een dagboek bij vanuit Oekraïne. Het was een tijdje stil want Ihor had het erg druk, maar nu kon hij opnieuw wat tijd maken.

“Het is nu bijna een maand dat ik hier ben. Een dag vrijaf nam ik nog niet. Of dat weegt? Veel tijd om daarover na te denken heb ik niet echt. Eens je in die flow bent, tel je de uren en dagen niet meer, enkel patiënten. Drukte is het beste medicijn tegen piekeren, dan heb je geen tijd om bang te zijn. Dat heb ik voor het eerst aan den lijve ondervonden in Tsjernobyl (na de kernramp in 1986 ging Ihor daar helpen red.). Toen was ik de eerste dagen doodsbang. Waar is mijn respirator? Wat met die straling? Kan ik die patiënt wel aanraken? Is hij dicht bij de reactor geweest? Na enkele dagen verdwijnen die vragen en angst en rest één enkele gedachte: Ik moet helpen. En dan doe je dat gewoon. Nu ook. Er is enkel tijd om mensen te helpen, al de rest is even bijzaak.”

“Op één moment heb ik het moeilijk gehad. Dat overkomt me eigenlijk nooit, maar vorig weekend heb ik voor het eerst moeten huilen. Het was aan het einde van een dag waar ze veel nieuwe gewonden hadden binnengebracht. Eén van hen was geraakt in het been en de knie. Omdat narcose in een oorlogsgebied een kostbaar goed is, konden we hem enkel morfine en lokale verdoving geven. De wonde zat diep, tot op het bot. Als je zenuwen raakt, krijg je dat niet verdoofd met wat lidocaïne. Ook qua morfine zaten we gevaarlijk dicht bij de maximumdosis.”

“Het was duidelijk dat ik hem pijn deed en ik vroeg hem of ik moest stoppen. Hij knikte van niet. Doe maar door. Hij vroeg een lap stof om op te bijten terwijl ik mijn werk deed.”

“Pijn is tijdelijk zeggen ze vaak, maar veel mensen vergeten de psychologische impact daarvan. Extreme pijn verandert een mens. Ook zij die ernaar moeten kijken. En na mijn shift werd het me te veel. Ik ben ingestort op een stoel. Oncontroleerbaar. Snikken en huilen. Het gezicht van die man met die vod tussen zijn tanden flitste voor mijn ogen en ik hoorde zijn geschreeuw in mijn hoofd. Dat overkomt me normaal nooit.”

“Hoe je daarmee omgaat? Geen idee eigenlijk. Met andere verplegers of artsen praten over gevoelens of stress doe je niet. Er is enkel tijd voor de orde van de dag. Zeker is dat wat extra narcoseapparaten en anesthesisten zou iedereen heel wat leed kunnen besparen. Voor de rest draag ik wel zorg voor mezelf. Ik ontbijt stevig en neem mijn vitamientjes. ’s Middags eet ik lunch in het ziekenhuis. Hartig en voedzaam. ’s Avonds na het eten drink ik een glaasje wijn. Nog wat vitamines en een slaappil. Anders blijf ik tobben.”