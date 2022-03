Nieuwe langste vlucht in de maak om Russische luchtruim te vermijden

Cathay Pacific plant een nieuwe route voor de vlucht tussen New York en Hongkong. Omdat de Hongkongse luchtvaartmaatschappij het Russische luchtruim wil vermijden, zou de langste vlucht ter wereld ontstaan, uitgedrukt in afstand.

Financieel persbureau Bloomberg kon een nota aan het personeel inkijken waarin het bedrijf het plan uit de doeken doet. Cathay Pacific zou van John F. Kennedy International Airport (JFK) in New York naar de Chinese stadstaat vliegen via de Atlantische Oceaan, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Europa en Centraal-Azië, goed voor een route van 16.618 kilometer. De vlucht zou 16 tot 17 uur duren.

De gewijzigde vlucht zou de verbinding Singapore - New York van Singapore Airlines (15.349 km, zowat 17 uur 30 min) van de troon stoten. Een woordvoerster van Cathay laat weten dat de Airbus A350-1000 de vlucht kan uitvoeren. De route in normale tijden loopt rechtstreeks over het Noordpoolgebied en Rusland richting Hongkong.

De laatste vlucht tussen New York en Hongkong van Cathay Pacific maakte een tussenstop in Los Angeles, om vervolgens de Stille Oceaan over te steken. De nieuwe, langere route zou de tussenstop overbodig maken en dus goedkoper en interessanter maken. De trans-Atlantische route hangt af van de sterke rugwind in deze tijd van het jaar, waardoor het interessanter wordt, klinkt het. Het voordeel van die wind is wel aan het afnemen, omdat die straalstromen sterker zijn in de winter.