EU-landen willen volgende week aanbeveling aannemen over tweede boosterprik

Er kan stilaan wetenschappelijk bewezen worden dat de bescherming van de eerste boosterprik bij 60-plussers begint af te nemen na een viertal maanden, zegt de Franse minister Olivier Véran. Daarom heeft de Raad aan de Europese Commissie gevraagd om samen met het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een aanbeveling voor de hele bevolking over de tweede boosterprik uit te werken. Over een week willen de lidstaten die aanbeveling dan formeel aannemen.

In België wordt een tweede herhalingsprik al aangeboden aan personen met een immuniteitsstoornis (ongeveer 300.000 personen) en aan wie eerder het Janssen-vaccin en aanvullend 1 herhalingsprik kreeg (ongeveer 400.000 personen). Ook in andere landen wordt een vierde prik al aangeboden. Bijvoorbeeld in Frankrijk aan 80-plussers en in Nederland aan 60-plussers.

Na de ministerraad wees Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides er nogmaals op dat de coronapandemie nog niet voorbij is. Daarom is het verderzetten van de boostercampagne ook aangeraden.