Treinverkeer in Brussel-Noord uur lang onderbroken door spoorloper

Na een onderbreking van goed 50 minuten kon het treinverkeer in Brussel-Noord dinsdag omstreeks 19.30 uur hervatten op de sporen 1 tot 10. Een kwartier later konden ook de sporen 11 en 12 opnieuw in dienst genomen worden. “De spoorloper is in een bovenleidingspaal geklommen. Omwille van de veiligheid is de stroom daar onderbroken”, aldus de woordvoerder van Infrabel. Het goede nieuws is dat tien van de twaalf sporen in het drukste station van het land opnieuw in dienst zijn, aldus woordvoerder Frederic Petit.

“Doordat de treinen een uur lang hebben stilgelegen zullen er waarschijnlijk voor de rest van de avond nog vertragingen zijn. Ook is het mogelijk dat er enkele treinen afgeschaft zullen worden”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “We vragen aan de reizigers om geduld te hebben.”