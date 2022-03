Hoeveel je moet betalen is duidelijk, de kwaliteit allerminst: ernstige vragen over de ‘bijlesindustrie’

De opmars van bijlessen is niet alleen zorgelijk voor de kloof tussen arm en rijk. Experts stellen zich ook ernstige vragen bij de kwaliteit van die bijlessen. “We weten gewoonweg niet wat de kwaliteit van het aanbod is, of dat de lesgevers voldoende gekwalificeerd zijn”, zegt de Nederlandse onderwijswetenschapper Louise Elffers. Onderzoek van onze krant toont dat een middelbaar diploma vaak volstaat en dat zwartwerk geen uitzondering is.