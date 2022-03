Acht VN-blauwhelmen komen om het leven tijdens helikoptercrash in Congo

“Tijdens een verkenningsmissie in Congo is een Puma-helikopter neergestort. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekend”, klinkt het in een mededeling van het Pakistaanse leger.

Het Congolese leger wijst echter met een beschuldigende vinger in de richting van de rebellengroepering M23.

Onder de doden bevinden zich zes Pakistaanse blauwhelmen. Volgens het Russische persagentschap Tass is er ook sprake van een Russische soldaat onder de slachtoffers.