Alain Mathot niet langer lid van PS

Alain Mathot is niet langer lid van de PS. De Luikse federatie van de socialistische partij heeft dinsdagavond deze beslissing van het voormalige Kamerlid en oud-burgemeester van Seraing bekrachtigd, zo is vernomen bij de woordvoerder van federatievoorzitter Frédéric Daerden.

Mathot had in september 2020 al aangegeven dat hij zijn lidmaatschap zou opschorten om zich te verweren tegen de gerechtelijke vervolgingen die hem boven het hoofd hingen. Maandag gaf hij in een nieuwe brief aan dat hij zijn lidmaatschap van de PS definitief stopzet, een beslissing die dinsdag is bekrachtigd door de Luikse federatie.

Mathot werd op 11 maart door het hof van beroep van Luik veroordeeld voor corruptie in het kader van de bouw van de afvalverbrandingsoven van Herstal. Het hof legde een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel, een boete van 5.500 euro en een verbeurdverklaring van 700.000 euro op. Voor belastingontduiking werd Mathot veroordeeld tot een boete van 2.750 euro. Mathot gaat in Cassatie tegen de uitspraak.