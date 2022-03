Minstens vijf doden bij aanslag nabij Tel Aviv

Bij een aanslag nabij de Israëlische stad Tel Aviv zijn dinsdag minstens vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldden de Israëlische hulpdiensten. Het is de derde aanslag in een week tijd in het land. De politie heeft de schutter neergeschoten.

Het voorval vond plaats in Bnei Brak, een ultraorthodoxe buurt nabij Tel Aviv. Een man zou, volgens mediaberichten, vanop een motor hebben gevuurd op toevallige passanten. Oorspronkelijk was sprake van twee dodelijke slachtoffers, maar dat cijfer werd al snel naar boven bijgesteld.

Zondag kwamen in Hadera, in het noorden van Israël, twee Israëlische politieagenten om het leven bij een aanslag die werd opgeëist door terreurorganisatie IS. Op 22 maart overleden in Beersheva, in het zuiden, vier Israëli’s - twee mannen en twee vrouwen - bij een mesaanval en bomaanslag.

© AFP

© AFP